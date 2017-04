Los @usuarios de Twitter ya no contarán en los 140 caracteres

31 / Marzo / 2017

La red social del pajarito ha anunciado una nueva actualización. En esta, el nombre (@usuario) ya no formará parte del conteo de letras cuando se trate de responder los tweets a alguien o en un grupo.

El objetivo de este cambio en Twitter es poder ofrecer más espacio y comodidad a los usuarios.

Es por eso que desde este jueves 30 de marzo la plataforma se encuentra modificada tanto en la página web como en las aplicaciones para teléfonos móviles, donde los 140 caracteres serán solo para escribir.

We’re changing replies so that you have all 140 characters to express yourself.

Learn more: https://t.co/PNWGilbmVd pic.twitter.com/cxBJohZc2Q

— Twitter (@Twitter) 30 de marzo de 2017