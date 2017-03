Mark Hamill compartió imagen de su debut como Luke Skywalker en redes sociales

20 / Marzo / 2017

El destacado actor Mark Hamill, quiso recordar sus inicios como Luke Skywalker, y para esto decidió compartir una imagen de cuando debutó como el protagonista de Star Wars, en su cuenta de Twitter.

En la foto se puede ver al artista en un desierto de Túnez caracterizado como el Jedi, con sólo 24 años.

Según dijo el propio Mark, “esta debe ser la primera foto” de Hamill como el famoso Jedi.

Taken in Tunisia early morning Day #1 waiting for my 1st shot (emerging from home for robot auction)-Perhaps the very 1st #LukePic #SW pic.twitter.com/WMCGnWCotP

— Mark Hamill (@HamillHimself) 18 de marzo de 2017