Mira el manso salto mortal hacia adelante que hizo esta camioneta

30 / Marzo / 2017

Hace unos días se realizó el evento Monster Jam World Finals Freestyle Championship en Las Vegas, Estados Unidos, y por primera vez una camioneta monstruosa logró hacer un salto mortal hacia delante.

El vehículo era conducido por el piloto Lee O’Donnell, y a diferencia de una pirueta similar hecha en 2015 ésta vez la acrobacia se hizo de forma perfecta.

Lee O’Donnell lands first-ever front flip at Monster Jam World Finals in Vegas to win title pic.twitter.com/4qli5kuxMm

— Darren Rovell (@darrenrovell) 26 de marzo de 2017