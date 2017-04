31 / Marzo / 2017

Mira como “Terminator” respondió a “chistosito” que se burló de los Juegos Olímpicos Especiales

Arnold Schwarzenegger, compartió un video en su cuenta de Facebook donde aparecía junto a algunos deportistas de los Juegos Olímpicos Especiales 2017 que se realizan en Austria.

Tras ser compartido apareció un chistosito que hizo un desagradable comentario: “Los Juegos Olímpicos Especiales no tienen ningún sentido. Los Juegos Olímpicos están hechos para que los mejores atletas del mundo compitan entre ellos y demuestren quién es el mejor. Tener retrasados es hacer todo lo contrario”.

Las palabras del usuario hicieron enojar a “Terminator” quién no dudó en pararle la máquina: “Con lo estúpido y malvado que es tu comentario, no lo voy a borrar ni bloquearte (todavía) porque es momento de enseñarte algo. Tienes dos caminos en frente. Ahora, te garantizo que estos atletas tienen más coraje, compasión, cerebro, habilidades-y en realidad cualquier otra cualidad positiva- que tú. Entonces puedes tomar su camino, aprender de ellos y desafiarte a ti mismo, para devolverle algo al mundo. O bien, podrás seguir en tu camino y ser un triste, lamentable y celoso troll de Internet que no aporta nada al mundo, excepto burlarse de todo aquel que haga algo más allá de una mente pequeña y resentida. Sé que lo que buscas es atención, entonces déjame ser claro: si decides seguir de esta manera, nadie te recordará”.