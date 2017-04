Anuncian nueva temporada de “The X-Files”

21 / Abril / 2017

Este jueves los fanáticos de esta serie recibieron una buena noticia, ya que se anunció una onceava temporada, la que contará con 10 capítulos que serán emitidos por Fox.

The X-Files ( Los expedientes secretos X) seguirá siendo protagonizada por David Duchovny y Gillian Anderson como los agentes especiales del FBI Mulder y Scully.

El presidente de Fox David Madden dijo: “Son personajes icónicos, una gran narrativa, creadores atrevidos… Son sellos distintivos de una gran serie de televisión. Y son algunas de las razones por las que The X-Files ha tenido un impacto tan profundo en millones de fans en todo el mundo”.

Cabe destacar, que la serie se emitió desde 1993 hasta 2002 y volvió en 2016 con la décima temporada.

Los actores en redes sociales publicaron mensajes para demostrar que están listos para esta nueva temporada

You ready for more of this @davidduchovny? 🔦 #TheXFiles pic.twitter.com/im43BzlDks

— Gillian Anderson (@GillianA) 21 de abril de 2017