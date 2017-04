Bon Jovi confirmó su regreso a Chile

24 / Abril / 2017

Este domingo la banda estadounidense confirmó en su cuenta oficial de Twitter su regreso al país por su gira “This house is not for sale tour”.

El show se realizará el próximo 14 de septiembre en el Estado Monumental.

Chile! We are happy to announce our return to Estadio Monumental on September 14th! For tix info 👉https://t.co/KsK2fLWjdk pic.twitter.com/ypsEzuUkMN

— Bon Jovi (@BonJovi) 23 de abril de 2017