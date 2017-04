Canal suspende a conductora australiana que protagonizó chascarro en vivo

12 / Abril / 2017

Hace unos días te contamos del chascarro que pasó una distraída conductora australiana. Lo que sucedió fue que luego de una nota de deportes, la chiquilla no se percató de que estaba al aire y al darse cuenta, pegó un grito de aquellos, pero continuó de una su trabajo.

El video fue rápidamente viralizado y la rompió en redes sociales, pero lamentablemente todo no resultó tan gracioso ya que la cadena de televisión decidió suspender a Natasha de sus funciones por un tiempo indeterminado tras lo ocurrido .

That feeling when you’re caught daydreaming at work 🙂 (via @UmmRKSZ ) #mediawatch pic.twitter.com/lRkTbpygfo

A pesar de esto muchos televidentes le entregaron su apoyo así que la periodista les agradeció en su cuenta de Twitter.

Thank U all for ur generous support. Not my finest hour. Myself and my mesmerising pen honourably salute you!

— Natasha Exelby (@NatashaExelby) 10 de abril de 2017