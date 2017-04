Hijo de Jack Nicholson la rompe en redes sociales por supuesto parecido a DiCaprio

04 / Abril / 2017

Los hijos de las celebridades se están tomando el mundo del espectáculo. El caso más reciente es el de Ray, el hijo de Jack Nicholson.

Tras ser fotografiado junto a su padre rápidamente comenzó a ser comparado en redes sociales con el actor por su gran parecido y sobre todo en su etapa más joven.

Pero eso no es todo ya que según la revista Woman’s Day, algunos usuarios además encontraron ciertas similitudes del joven de 25 años con Leonardo DiCaprio y desde ahí no paran de decir que son igualitos.

¿Los encuentras parecidos?

Leonardo DiCaprio is the real father of Ray Nicholson pic.twitter.com/qVasjOo8AG

— Istoryk (@ictopyk) 17 de diciembre de 2016