Johnny Depp sorprendió a sus fans en Disneyland

28 / Abril / 2017

Un grupo de visitantes que se encontraba en el parque de atracción Disneyland, en California, recibió una sorpresa de aquellas ya que el mismo Johnny Depp, apareció frente a ellos personificado como el capitán Jack Sparrow.

Y es que, de acuerdo a los videos difundidos por los turistas, el actor interactuó con los fanáticos mientras daban un paseo en bote, al más puro estilo “Piratas del Caribe”.

Just saw Johnny Depp @Disneyland on Pirates of the Caribbean dressed as Captain Jack Sparrow!!! #DeadMenTellNoTales pic.twitter.com/5VW8SpGAIg

— Clay Smitty Plays (@ClaySmittyPlays) 27 de abril de 2017