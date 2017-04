Josh Brolin interpretará a mutante Cable en “Deadpool 2”

13 / Abril / 2017

El destacado actor Josh Brolin se sumará al elenco de “Deadpool 2”.

Según los representantes del artista , este interpretará a Cable en la peli de 20th Century Fox , en la que también actuará Ryan Reynolds.

Esta no es la primera vez que el chiquillo trabaja en cintas de superhéroes, ya que interpretó al villano Thanos en la serie de “Avengers”.

La primera parte de “Deadpool” fue todo un éxito en 2016 ya que recaudó 783 millones de dólares a nivel mundial.

Está confirmado que la película llegará a los cines en 2018, pero aún no tiene fecha de estreno definida.

The fuck, Fox! You can’t play 2 characters in the same universe!! Josh Brolin was in Sicario and I was in Sabrina The Teenage Witch. pic.twitter.com/AQCRp1aWKg

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 12 de abril de 2017