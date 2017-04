03 / Abril / 2017

KC & The Sunshine Band confirmó presentación en Chile

La banda liderada por Harry Wayne Casey y que cuenta con 40 años de destacada trayectoria, ha confirmado su vista a nuestro país.

KC & The Sunshine Band, se presentará el próximo 22 de julio a las 21 horas en el Gran Arena Monticello, donde se espera repasen sus grandes éxitos como, “I’m your boogie man”, “Keep it comin’ love”, y “Please don’t go”.

Las entradas ya están disponibles a través del sistema PuntoTicket