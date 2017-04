Con la nueva actualización de WhatsApp podrás saber en qué lugar estarán tus contactos

25 / Abril / 2017

La nueva actualización que Whatsapp ofrecerá a los usuarios saber la ubicación en tiempo real de sus contactos, lo que podría asustar a más de alguno.

Aunque esta próxima función ya había sido revelada por el portal de WABetaInfo, ahora se filtró un video donde se puede ver en más detalle su funcionamiento además de las opciones de privacidad que esta tiene.

Algo muy importante que debes saber es que el usuario podrá compartir, con un sólo contacto o un grupo entero, información sobre su localización en tiempo real, la que se verá desplegada en un mapa de Google Maps.

SNEAK PEEK #4#Exclusive by @WABetaInfo: how the live location really works! (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/PbMwI9XLd2

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 21 de abril de 2017