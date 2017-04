Dicen que protagonista de “Crepúsculo” y Justin Bieber son igualitos

12 / Abril / 2017

La protagonista de “Crepúsculo” Kristen Stewart ha impresionado a todos con un radical cambio de look, y aunque la chiquilla es bien linda de todas formas ha sido víctima de bromas.

Una de ellas es que con este corte se ve igualita al cantante Justin Bieber.

¡Igual se parece un poco!

Kristen Stewart is the new Justin Bieber pic.twitter.com/BUX1i9kwIS

When did Kristen Stewart start looking like Justin Bieber? pic.twitter.com/ORBZgxqV4f

— Mike Sington (@MikeSington) 11 de abril de 2017