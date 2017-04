20 / Abril / 2017

Ricky Martin contó la firme y dijo por qué se demoró tanto en declarar su homosexualidad

El puertorriqueño en entrevista con CBS News habló sobre distintos temas, incluso explicó las razones de por qué se demoró tanto en declarar su homosexualidad.

Ricky Martin aprovechó la oportunidad y se refirió al mensaje con que confesó en redes sociales que era gay: “Fue extremadamente doloroso… Cuando finalmente envié el tuit y compartí con el mundo mi orientación sexual, fue como ‘Oh, Dios mío, ¿es todo? Perfecto’, porque tenía miedo”.

El artista también aclaró por qué no se atrevió a hacerlo antes: “Desafortunadamente durante muchos años mucha gente me dijo que mis sentimientos eran malos. ‘Lo que sientes no es piadoso’ (…) Si estoy sintiendo esto es porque no soy una buena persona”.

El cantante además dijo que desde que reveló su orientación sexual “ha sido el hombre más feliz”.