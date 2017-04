Schwarzenegger no participará en “The Expendables 4” tras la salida de Stallone

Además explicó que aunque Stallone decidiera regresar a trabajar en la peli, él no lo haría si considera que su personaje no está bien desarrollado, como cree que ocurrió en la tercera parte.

“Creo que las dos primeras fueron geniales. Pero, en la tercera, mi papel no estaba bien escrito. No encajaba bien en la historia. Creo que no tenía ningún valor en la cinta”. Corta!