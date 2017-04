Video: Gemidos interrumpen partido de tenis

21 / Abril / 2017

Un divertido hecho de registró durante un partido del Challenger ATP ya que este tuvo que ser interrumpido por los gemidos de una pareja teniendo sexo.

Al parecer “los ruidos” venían desde uno de los departamentos cercanos al club United Tennis, por lo que los deportistas Francis Tiafoe y Mitchell Krueger, tuvieron que parar más de una vez.

“No puede ser tan bueno” gritó Tifoe, desatando la risa de los asientes. El otro tenista no dejó pasar lo ocurrido y le escribió a su compañero un mensaje en Twitter ¿Estamos a punto de convertirnos en viral?

Hey @FTiafoe are we about to go viral? 🤷🏼‍♂️

— Mitchell Krueger (@mitch_krueger) 19 de abril de 2017