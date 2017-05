Al fin: “WhatsApp te dejará borrar los mensajes enviados”

17 / Mayo / 2017

El servicio de mensajería ha entregado una muy buena noticia a los usuarios ya que ahora por fin se podrá borrar los mensajes tanto del celular del emisor como también del receptor.

Esta nueva opción está incluida en la beta 2.17.184 de la aplicación en Android, y para que funcione correctamente es necesario que las dos personas que chatean tengan la misma versión.

De esta forma se puede anular lo que uno escribe, acción que de igual forma dejará una alerta, avisando que borraste un mensaje. Además se podrá eliminar el mensaje sin dejar ningún rastro.

Según el portal especializado Gizmodo lo mejor de esta actualización es que esta acción podrás llevarla a cabo también con fotografías, videos, ubicaciones y archivos GIF.

Android beta 2.17.184: The recall option is visible (ENABLED BY DEFAULT – is it a mistake?)

Note: the message can’t be revoked yet. pic.twitter.com/kyWdSEyOs3

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 12 de mayo de 2017