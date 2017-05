Caída de WhatsApp a nivel mundial dejó ola de memes

04 / Mayo / 2017

La caída a nivel mundial del gigante de mensajería instantánea este miércoles hizo caer en la desesperación a muchos, y como ya era de esperar los usuarios compartieron distintos memes en redes sociales.

Acá puedes ver lo que provocó la falla de WhatsApp.

El whatsapp no va pic.twitter.com/U9Cnn1Nbzc

No te puede afectar la caída del WhatsApp si no tienes nadie con quien hablar. pic.twitter.com/GVxCz5k0lW

Se cayó Whatsapp, pero como nadie me escribe no me había dado cuenta. 💔

— Marco Antonio ✖️ (@iSoymarcos_) 4 de mayo de 2017