Elenco de “El Padrino” se reúne a 45 años de su estreno

02 / Mayo / 2017

El elenco de la exitosa película “El Padrino” se reunieron en el Festival de Cine de Tribeca para celebrar los 45 años de su estreno.

Su director Francis Ford Coppola compartió junto a Al Pacino, Robert De Niro, Diane Keaton, Robert Duvall y James Caan, donde además recordaron anécdotas de la filmación.

Al Pacino reveló que la escena de la boda con Diane Keaton “fue todo un caos”. Fue filmada con luz artificial, ya que el rodaje estaba atrasado. Comenzó a beber detrás de la cámara y en momento se cuestionó el haber aceptado el papel. “Es la peor película que se ha hecho”, pensaba en ese entonces.

El artista también habló sobre la dura pelea que sostuvo Coppola con Paramount para que él obtuviera el papel de Michael Corleone. “Él quería tanto trabajar conmigo que empecé a pensar que quizá sí que podía hacer el papel”, dijo.

GODFATHER 45 years later in New York City 👊🏼 pic.twitter.com/HspLTDxcaO

— JR (@JRart) 30 de abril de 2017