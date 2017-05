29 / Mayo / 2017

“Eleven” de “Stranger Things” se lució en la Comic Con y encantó a su seguidores

Una de las protagonistas de la popular serie “Stranger Things” participó en la Comic Con desarrollada este fin de semana en el Espacio Riesco.

Millie Bobby Brown, este domingo estuvo en el panel, en el escenario principal del evento, donde respondió distintas preguntas pero eso no es todo sino que la chiquilla de 13 años cantó el tema And I Am Telling You I’m Not Going para sus fanáticos y compartió el especial momento en redes sociales con la leyenda: “¡Ustedes son de los mejores fans que he conocido! ¡Pero desafortunadamente tengo que irme! ¡Ha sido un honor conocerte! Te amo Chile”.

You’re some of the best fans I’ll ever know! But unfortunately I have to go! It’s been such an honor to meet you!! I love you Chile 🇨🇱 💘 Una publicación compartida de Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown) el 28 de May de 2017 a la(s) 3:17 PDT

Pero antes de despedirse de los miles de fans que fueron a verla y escucharla al evento la artista se tomó una selfie con ellos, la que fue compartida en la cuenta de Twitter de Netflix para Latinoamérica.

La adolescente aprovechó la oportunidad para entregar algunos detalles de la segunda temporada de la serie dijo que esta será : “muy emotiva y oscura” y que los nuevos episodios se internarán en la vida y en el efecto emocional de los personajes. “Sólo tendrán que esperar”.