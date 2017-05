11 / Mayo / 2017

Esta mujer de 26 años asegura que es “demasiado guapa” para tener novio

Una chiquilla de 26 años ha causado revuelo con sus declaraciones ya que ha dicho que “el origen de su mala suerte en el amor es ser demasiado guapa”.

Según dice, su bello rostro “es una maldición, ya que los hombres sólo la ven como un caramelo y que el éxito a la hora de tener parejas es para las mujeres de aspecto sencillo”.

“La atención siempre es equivocada, nunca quieren conocerme como persona. Estoy harta de que la gente asuma que soy desagradable, cuando en el fondo soy una persona encantadora. Mis miradas atraen a los tipos equivocados y ha sido muy duro. Sólo se preocupan por mi aspecto, ni siquiera escuchan lo que digo”dijo la lindura.

En Instagram,tiene más de 31 mil seguidores, y su aspecto físico también ha afectado sus amistades “Las niñas son demasiado celosas, realmente tengo un amigo. Una vez estaba de fiesta con una amiga y cuando estábamos en el baño, otras chicas que no conocía comenzaron a felicitarme por mi pelo y mi apariencia. Entonces, de repente mi amiga salió y dejó el club, y no me ha hablado desde entonces”, relató.

Además, Cherelle Neille, no quiere dejar de “ser bonita, sólo desearía que los hombres me trataran de una forma diferente. “Creo que hay un problema serio en la sociedad actual con la forma en que tratan a las mujeres bonitas”, aclaró.

