22 / Mayo / 2017

Con este popular personaje “Orange is the new black” promociona su quinta temporada

¿Recuerdas al popular personaje interpretado por la actriz mexicana Itati Cantoral en María la del barrio? , pues ha vuelto y nada más y nada menos que para promocionar la quinta temporada de la exitosa serie “Orange is the new black” que se estrenará el 9 de junio.

En las imágenes se puede ver a la malvada Soraya Montenegro diciendo sus clásicas frases como “Déjame que te demuestre mi poder satánico”, “marginal”, “escuincla babosa”, entre otras, pero las internas más que asustarse están felices y emocionadas de poder verla.

¡Acá te dejamos el video para que lo disfrutes!