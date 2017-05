25 / Mayo / 2017

Estos son los estrenos que Netflix lanzará en junio

La plataforma de streaming ha anunciado los estrenos que llegarán para el mes de junio.

Como ya es costumbre cada mes incluye nuevas series, películas y documentales. Entre los estrenos más esperados aparece la quinta temporada de Orange is the new black.

Acá te dejamos el listado completo.

SERIES

Disponibles desde el 21 de mayo

– Twin Peaks – Temporada 3

Disponibles desde el 2 de junio

– Flaked – Temporada 2

Disponibles desde el 6 de junio

– Shadow Hunters: The Mortal Instruments – Temporada 2

– Zoo – Temporada 2

Disponibles desde el 9 de junio

– Orange is the New Black – Temporada 5

– My Only Love Song – Temporada 1

Disponibles desde el 11 de junio

– Orphan Black – Temporada 5

Disponibles desde el 14 de junio

– La Doña – Temporada 1

Disponibles desde el 16 de junio

– El Chapo – Temporada 1

– The Ranch – Parte 3

Disponibles desde el 23 de junio

– La Reina del Sur – Temporada 1

– GLOW – Temporada 1

Disponibles desde el 30 de junio

– Gypsy – Temporada 1 (30/06/2017)

PELÍCULAS

Disponibles desde el 1 de junio

– El Hombre de las Mil caras

– Selma: El poder de un sueño

– Te prometo Anarquía

Disponibles desde el 2 de junio

– Lucid Dream

Disponibles desde el 6 de junio

– Jackie

Disponibles desde el 9 de junio

– Shimmer Lake

Disponibles desde el 10 de junio

– Nieve Negra

Disponibles desde el 20 de junio

– El Espacio entre Nosotros

Disponibles desde el 23 de junio

– Siempre Alice

– You Get Me

Disponibles desde el 28 de junio

– Okja

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

Disponibles desde el 1 de junio

– Lucha México

– Chingo Bling: They Can’t Deport Us All

Disponibles desde el 13 de junio

– Oh, Hello on Broadway

Disponibles desde el 16 de junio

– Counterpunch

Disponibles desde el 20 de junio

– Rory Scovel Tries Stand Up for the First Time

Disponibles desde el 23 de junio

– Nobody Speak: Trials of the Free Press

INFANTIL

Disponibles desde el 1 de junio

– Toy Story 3

Disponibles desde el 23 de junio

– Free Rein – Temporada 1

Disponibles desde el 30 de junio

– Ballerina

– Little Witch Academia – Temporada 1