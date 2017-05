Imagen del pie de ex basquetbolista Shaquille O’Neal deja ola de memes

29 / Mayo / 2017

El destacado ex basquebolista de los Lakers y Miami Heat participó como invitado en el programa “The NBA” para comentar el partido final de la Conferencia Este, entre los Cleveland Cavaliers y los Boston Celtic.

Todo iba de lo más bien hasta que Shaquille O’Neal se quitó al aire uno de sus zapatos, pero el aspecto de su pie llamó bastante la atención de los televidentes quienes no esperaran en manifestar su desagrado en redes sociales dejando una ola de memes.

Aunque eso sí, el propio ex deportista hizo una advertencia antes de mostrarlo y el espacio televisivo en su cuenta de Twitter subió una foto del pie con el texto “¡Una persona amable que le haga a este hombre una pedicura urgente!”.

¿Qué te parece?

Someone get this man a pedicure! 😱😂 pic.twitter.com/SFCjnq7XV7

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 26 de mayo de 2017