Jim Carrey reaparece en público con deprimentes declaraciones

25 / Mayo / 2017

Tras estar hace bastante tiempo alejado de las cámaras el destacado actor reapareció en el programa de Jimmy Kimmel, donde habló de distintos temas, entre ellos “su desmejorado aspecto” y su vida actual.

Jim Carrey al ingresar al set se mantuvo largos segundos en silencio, mientras el público lo aplaudía. “Quería ver cuánto tiempo aguantaban, y en realidad es incómodo”, dijo el artista. Más tarde al ser consultado sobre su vida actual, señaló: “Es muy bella, realmente lo es. Sobre todo cuando no estoy en ella“.

Luego afirmó: “Jim Carrey es un gran personaje y tuve suerte de quedarme con el papel. Pero ya no pienso en él como si fuera yo. Solía ser un tipo que salía a experimentar el mundo, pero ahora creo que el universo experimenta a un tipo“.

En cuanto a su barba señaló “que las personas sólo se preocupan de ella”. “En verdad, no pueden pensar en otra cosa. Y donde sea que vaya, se convierte en una historia. En este momento, es una celebridad mayor que yo. Tiene su propio Twitter”.

Su aparición en el espacio televisivo terminó con distintos comentarios en redes sociales y en medios , y la mayoría de ellos se refieren a que el actor no está pasando por uno de sus mejores momentos.

Recordemos que en el pasado mes de abril Carrey ya había dado que hablar tras aparecer en redes sociales con un “aspecto irreconocible”

Happy Easter or Passover or whatever reason you can find to feel warm and fuzzy. =(:•} pic.twitter.com/Q5f0KT0yhq

— Jim Carrey (@JimCarrey) 15 de abril de 2017