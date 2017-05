18 / Mayo / 2017

Maluma tiene un doble ¡y es una mujer!

Una chiquilla está ganando gran popularidad en redes sociales, y el motivo es ser “la doble” de Maluma.

Yanjana Gutiérrez, tiene 21 años y al igual que el artista es de Colombia.

Según ella misma dice todos se sorprenden por el gran parecido con el reggaetonero. “Ya me acostumbré a que las personas noten cierto parecido con Maluma y me lo digan, pero prefiero que me reconozcan por ser quien soy”.

Además la cabrita dice que le gustan bastante las canciones del colombiano y aunque no es un orgullo parecerse a él, tampoco le disgusta.

¿Acá te dejamos unas fotitos para que compares!

