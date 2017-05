Mira la nueva actualización que ofrecerá WhatsApp

30 / Mayo / 2017

Este popular servicio de mensajería constantemente está entregando nuevas actualizaciones para mejorar su sistema de comunicación.

Ahora según información revelada por el sitio WABetainfo, WhatsApp estaría en últimas etapas de habilitar el funcionamiento de stickers, los mismos que puedes usar en Facebook y Messenger.

Algunos de estos serían zorros, gatos glotones y emojis muy expresivos, los que llegarían a la aplicación para hacer más entretenidas las conversaciones de los usuarios.

¿Qué te parece la idea?

WhatsApp will use these stickers packs. #Facebook pic.twitter.com/6TuCfBG3If

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 24 de mayo de 2017