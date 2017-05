Mira la sorpresa que se llevó esta joven tras comprar en Amazon

31 / Mayo / 2017

Comprar por internet es muy práctico, pero es muy importante fijarse en todos los detalles al momento de hacerlo para evitar llevarse alguna sorpresa.

Esto es lo que le sucedió a una chiquilla estadounidense que con la idea de buscar muebles para su negocio encontró una silla bien bonita y a bajo precio.

Pero Blaque, sólo se dejó llevar por lo lindo del modelo pero no se fijó en el resto de los detalles: “Cuando vi la silla, no lo pensé dos veces”, “no miré la descripción ni las opiniones del producto”dijo la joven de 25 años.

Tras recibir su pedido notó que la caja era muy pequeña para contener una silla, sin embargo, mantuvo la actitud positiva y pensó que ésta venía desarmada.

Pero se encontró con esto.

And this is why you should ALWAYS read the description while shopping on amazon 😩😂😂😫😂😂😂 pic.twitter.com/0o7XVzFjiI

— 🦋 (@B_is_4Bombshell) 24 de mayo de 2017