Mira los mejores memes que ha dejado la Devolución de Impuestos

11 / Mayo / 2017

Este jueves más de un millón de contribuyentes comenzarán a recibir su devolución de impuestos, correspondiente a la Operación Renta 2017.

Se trata de aquellos que hicieron su declaración entre el 1 y el 20 de abril, y que optaron por pedir que la devolución sea depositada en sus cuentas corrientes.

Muchos esperaban con ansias este momento y decidieron reflejarlo en redes sociales con los ya clásicos memes.

#DevolucionDeImpuestos

Y ESO FUE??????? NO! NO !NO! pic.twitter.com/3uzg2TFk9E

— SE BUSCA (@MauricioManter3) 11 de mayo de 2017