08 / Mayo / 2017

Durante el evento de los MTV Movie Awards se dieron distintos avances de películas, una de ellas fue “Spider-Man: Homecoming”.

En este adelanto se puede ver la gran sorpresa del amigo de Peter Parker al enterrase que él es el mismísimo Hombre Araña.

La peli llegará a los cines en julio de 2017.

“You’re the Spiderman!” Here’s your first look at a brand new @SpiderManMovie clip, exclusively from the #MTVAwards airing right now! pic.twitter.com/KAUYYlXz6E

— MTV (@MTV) 8 de mayo de 2017