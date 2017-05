09 / Mayo / 2017

Netflix compartió tráiler de la quinta de temporada de “Orange is the New Black”

El servicio de streaming lanzó un nuevo avance de la quinta temporada de la popular serie “Orange is the New Black”. Esto a pesar de las filtraciones de algunos hackers.

En este se puede ver la rebelión que se desatará al interior de la cárcel de Litchfield, tras la muerte de Poussey (Samira Wiley).

El próximo 9 de junio está programado el estreno en Netflix.