02 / Mayo / 2017

Protagonista de “Batman” reconoció que padece cáncer

En octubre de 2016 Michael Dougles anunció que Val Kilmer padecía cáncer a la garganta , pero en ese entonces el actor salió a desmentir la información.

“Amo a Michael Douglas pero está malinformado. La última vez que hablé con él fue hace casi dos años, cuando le pedí que me remitiera a un especialista para que me hiciera un diagnóstico de un bulto en la garganta, lo que me impidió continuar la gira de -la obra- Citizen Twain“, explicó en ese entonces en su cuenta de Facebook.

Pero este fin de semana el destacado artista reconoció su enfermedad en el portal Reddit . Ante la pregunta de un seguidor sobre esta historia con Douglas en particular, Kilmer dijo “probablemente estaba tratando de ayudarme, porque probablemente la prensa preguntó dónde estaba en esos días, y yo estaba en tratamiento de mi cáncer”.

Cabe destacar, que en 2014 el protagonista de Batman pidió ayuda a Douglas para buscar a un especialista que examinara su garganta, pues sentía que allí había un tumor.