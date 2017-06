15 / Junio / 2017

Abuelito metalero se vuelve viral al ritmo de “Metallica”

Está más que claro que música hay para todos los gustos y para todas las edades, este es el ejemplo de un anciano que sin darse cuenta se ha convertido en viral.

Unos automovilistas captaron el momento exacto en que un abuelito disfrutaba con todo la canción “For Whom The Bell Tolls” de Metallica.

El registro ha encantado en redes sociales por la gran energía que tiene su protagonista. De hecho en un sólo día superó las 400 mil reproducciones.