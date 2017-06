07 / Junio / 2017

Actor Matthew Perry reveló por qué no volvería a grabar “Friends”

Los fanáticos de esta exitosa serie siempre han soñado con la idea de su regreso, pero para uno de los actores de su elenco esta no es una buena idea, sino más bien “una pesadilla”.

Matthew Perry reveló a revista Variety, que no trabajaría de nuevo en “Friends”, pero todo por una extraña razón.

“Tengo una pesadilla recurrente y esto no es chiste. Cuando duermo, tengo esta pesadilla en la que volvemos a hacer ‘Friends’ y a nadie le importa. Hacemos una temporada completa, hacemos nuestro regreso, pero todos están en otra cosa” explicó el artista.

“Si alguien me lo pregunta, le diré que no. La cosa es así terminamos a lo grande. No podemos ir en contra de eso. ¿Entonces por qué querríamos hacerlo de nuevo?, agregó Perry.