30 / Junio / 2017

Así se vengó un joven luego que su ex novia lo avergonzara tras publicar una imagen

Una chiquilla compartió en Twitter una imagen de su ex novio a modo de “broma”, pero la fotografía mas que causar gracia al lolo claramente lo dejaba en vergüenza ya que esta dejaba ver su trasero.

“Todos borran las fotos con su ex del celular pero yo te juro que no puedo borrar esto (risas) no me sale”, escribió junto a la imagen en la red social.

Todos borran las fotos con su ex del celular pero yo te juro que no puedo borrar esto ajajajajjjajajajaja no me sale ajajajajajajajaj pic.twitter.com/tvZeiFOlFy — banana (@Orincesa_1) 29 de junio de 2017

Joaquín, al ver la publicación no tardó en responder en los comentarios, y lo hizo con una foto que dejaba su intimidad completamente en evidencia.

“Yo tampoco borro las fotos Ori!! Qué lindos recuerdos”, fue el texto con el que acompañó la imagen.

Yo tampoco borro las fotos Ori!! Que lindos recuerdos 💕 pic.twitter.com/zSka7WhAft — JT (@JoaquinTapia87) 29 de junio de 2017

El buen humor de los ex, fue celebrado por los usuarios, quienes les sugirieron que volvieran para que “así se saquen más fotos”. La imagen ha obtenido más de 110 mil “likes”.