Cinta infantil genera polémica tras ser acusada de discriminar a las mujeres con talla XL

01 / Junio / 2017

Una nueva película de animación coreana y que está inspirada en la historia de “Blancanieves y los 7 enanitos” ha generado polémica no por la cinta en sí, sino que por la publicación de un afiche promocional.

En esta imagen se ve a dos jóvenes: una muy delgada y alta, y otra más baja , un poco más robusta que sostiene zapatos de tacones en sus manos. Si bien esta sugiere discriminación, el mensaje que la acompaña es mucho peor: “¿Qué tal si Blancanieves no fuera tan hermosa y los siete enanitos no fueran tan bajitos?”.

Esto finalmente provocó la molestia de transeúntes y usuarios, ya que el póster sugiere la gordura y la baja estatura como sinónimo de fealdad.

Hasta el momento, los responsables detrás del afiche publicitario de “Red Shoes” aún no han entregado su versión al respecto.

Por su parte la actriz que puso la voz a la protagonista de la película si bien tiene nada que ver con lo ocurrido, se disculpó en redes sociales.

I have now fully reviewed the mkting for Red Shoes, I am just as appalled and angry as everyone else, this wasn’t approved by me or my team

— Chloë Grace Moretz (@ChloeGMoretz) 31 de mayo de 2017