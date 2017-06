06 / Junio / 2017

Edmundo Varas dispara con todo contra aquellos que “lo han olvidado”

Edmundo Varas sin duda ha sido unos de los chicos reality que más popularidad alcanzó tras participar en Amor Ciego en 2008. Tras eso se vio involucrado en distintas polémicas.

Al parecer este cabro aún no ha superado lo que significa estar fuera de la TV y es por eso que aprovechó redes sociales para disparar en contra de todos aquellos que “sacaron provecho” de él mientras el era parte de la “farándula nacional” y que ahora se han olvidado por completo de su existencia.

“Cuando me levanto miro al cielo cierro los ojos y agradezco a Dios por darme un día más de vida para ir en busca de mis objetivos. La verdad estoy lleno de sueños, trabajo duro por hacer realidad cada uno de ellos y más aún cuando tengo un compromiso con mi querido viejo. Es verdad que me equivoqué en muchas oportunidades y no escuché a quienes me aman y valoran“. “La fama es injusta y cuando nos va mal nos encontramos solos y nadie te recuerda. A veces quisiera sentirme querido, respetado, valorado por aquellos que les entregué parte de mi vida. Por nombrar algunos: un Sergio Nakazone, productor ejecutivo de Canal 13 (…). A lo anterior Edmundo añadió “debo decir que es impresionante la cantidad de ejecutivos con los cuales me relacioné y hoy me han olvidado. Como también, mencionar a los medios escritos: El Mercurio, Las Últimas Noticias, La Cuarta, La Tercera, La Segunda, donde fui portadas por muchos años y hoy en día ni siquiera te recuerdan y solo posicionan a gente cercana que en muchas oportunidades no tienen carisma, ángel y menos querido por la audiencia. Solo diré que no cometeré errores, no golpeare a carabineros, no chocaré y no me verán en un cerro inconsciente a punto de la muerte. Solo seré feliz con quienes me aman“. Para finalizar, Edmundo indica “creo en Dios y tengo fe que algo importante pasará en mi vida”, esto es parte de lo que escribió Varas en Instagram.

¿Qué opinas de la palabras de este chiquillo? ¿será que quiere volver a la TV o llamar la atención?