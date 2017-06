El sensual “método” de enseñanza de esta profesora que tiene a muchos con ganas de aprender

23 / Junio / 2017

La poco ortodoxa maestra utiliza su cuenta de Instagram para promover el buen uso del idioma español.

Todo partió como una parodia, pero con el tiempo se ha convertido en una manera diferente de promover el uso correcto del idioma español. Y por supuesto, ha dado tan buenos resultados que hay cada vez más interesados en aprender.

Romina, es una periodista y poco ortodoxa profesora española que utiliza su cuenta de Instagram para dar clases gratuitas de gramática a sus más de 18.000 seguidores, que esperan con ansias cada una de las lecciones de la sexy maestra.

Bajo el lema de “escribir es bien sexy”, la periodista publica provocativas fotos acompañadas de enseñanzas sobre el uso correcto de la lengua castellana. Por qué poner tilde a ciertas palabras, el empleo adecuado de algunas expresiones y el significado de otros conceptos, son algunos de los tópicos más recurrentes.

“Decidí que tenía que hacer algo por necesidad de ayudar a difundir el buen uso del lenguaje. Se me ocurrió que la única manera de hacerlo era llamando la atención, porque si no la gente no te hace caso. Si te pones en plan serio, en modo serio, normalmente la gente pasa”, explicó la catalana.