13 / Junio / 2017

Joven estadounidense causa sensación en redes sociales por parecido a Emma Watson

Emma Watson como Hermione

Una joven madre estadounidense ha sorprendido a muchos usuarios de redes sociales por su evidente parecido con la actriz Emma Watson.

Kari Lewis, para encantar a sus seguidores suele compartir imágenes donde aparece disfrazada de Hermione Granger y Bella (personajes que ha interpretado Watson).

Según el sitio BuzzFeed, la mujer no conocía a la artista hasta que dos niñas le dijeron que se parecía: “No sabía quien era cuando dos niñas me vieron en una oficina postal y me dijeron que lucía como Hermione. No tenía ni idea de quién era Hermione, ni había escuchado ese nombre” expresó.

“Si no hubiera sido por ellas, probablemente no habría conocido de Harry Potter hasta un poco después. Pienso que ellas, de alguna manera, iniciaron mi inmersión en el universo de Harry Potter”.

¿La encuentras parecida?

I forgot I had this. I took this selfie when I first got my Hogwarts uniform, and was showing it off in a message to a friend. Anyway, zzz’s for me! 🌛🌠 Una publicación compartida de Karielle (@kariellex) el 12 de Jun de 2017 a la(s) 11:04 PDT

I’m finally enjoying the outdoors! Una publicación compartida de Karielle (@kariellex) el 2 de Jun de 2017 a la(s) 10:16 PDT

Ignore my nails, but here’s another photo from the cosplay practice shoot I did the other day. Una publicación compartida de Karielle (@kariellex) el 2 de Jun de 2017 a la(s) 7:24 PDT

A bit dolled up. Una publicación compartida de Karielle (@kariellex) el 22 de May de 2017 a la(s) 4:54 PDT

Whoops, wrong movie. 😂 Una publicación compartida de Karielle (@kariellex) el 3 de May de 2017 a la(s) 11:05 PDT