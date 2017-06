Ken se adapta a los tiempos y reaparece con renovados looks

20 / Junio / 2017

Mattel anunció que al igual que Barbie, Ken dejará esa aparienci clásica que lo caracteriza. Ahora el prototipo del hombre estadounidense y musculoso de mandíbula cuadrada y jopo abundante, tiene nuevo look. Se trata de tres cuerpos diferentes, con moñito, trenzas africanas o lentes hipster de gruesa armazón negra.

Al igual que la muñeca este tendrá tres variantes: “robusto”, “delgado” y “original”, en siete colores de piel, ocho colores de cabello y nueve estilos de peinado, 56 años después de su primera salida a la venta en el mercado.

Pero eso no es todo , ya que su vestuario también ha sido modernizado, y va desde un traje sport a ropa atlética, pasando por camisas de leñador al mejor estilo hipster, shorts de jean o jeans ajustados.

“Modificar a Ken fue una evolución natural para la marca y permite a las chicas personalizar aún más el rol que quieren que él juegue en el mundo de Barbie”, explicaron desde la compañía.

¿Qué te parece este cambio?

Our new Fashionistas feature even more skin tones, eye colors, and hairstyles. 💯 https://t.co/aZAerR32nU #TheDollEvolves pic.twitter.com/axw26k12Ch

— Barbie (@Barbie) 20 de junio de 2017