09 / Junio / 2017

La “Porotito verde” regresó como protagonista de movido videoclip

María José Campos, ha sido sin suda una de las grandes musas que han pasado por el programa Morandé con Compañía, sin embargo, hace años se mantiene alejada de la televisión.

A pesar de esto, muchos siguen recordando esos tiempos en que la “Porotito verde” movía las caderas luciendo su espectacular figura al ritmo de “la mayonesa”.

La bailarina ha vuelto y nada más y nada menos que como protagonista del videoclip de la nueva versión de El Trago, uno de los tantos temas que ella lanzó a la fama con sus bailes.

En este se puede ver a Campos realizando un sensual baile. “Con Lito nos conocimos en la época que estuve en ‘Morandé con Compañía’. Él iba harto al programa y bailé muchos de sus temas. Ahí nació un vínculo buena onda con él. Me llamó, me ofreció salir en el vídeo y me encantó” contó la bailarina a diario La Cuarta.

Aquí puedes ver a María José Campos en MCC