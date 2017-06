06 / Junio / 2017

Esto es lo que nunca haría la “Mujer Maravilla” en una pelea

La cinta “Wonder Woman” ha sido todo un éxito desde su estreno ya que ha llenado las salas de cine en distintos países. Ahora la directora del film Patty Jenkins, ha revelado un detalle que ha llamado la atención de sus fanáticos.

Esta afirmó a la revista EW que Diana (Mujer Maravilla) “no golpea a la gente en la cara. Esa no es la forma más efectiva de evitar que algo ocurra. Y ella no tortura para conseguir información. No es ese tipo de persona”. Pero claro, tampoco esto último le hace falta, puesto que cuenta con el Lazo de la Verdad para sacarlas información a sus contrincantes. “No quiero convertirla en un hombre. Quiero que mantenga su integridad y gracia mientras pelea”.

Cabe destacar que la protagonista de la película Gal Gadot ha recibido comentarios positivos por su desempeño en la cinta.