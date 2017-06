12 / Junio / 2017

Los italianos de “Despacito” vacilan al mismo Luis Fonsi en un nuevo video viral

Hace unas semanas tres amigos italianos crearon un video viral donde se burlaban del tema “Despacito”

Ahora, el grupo ha vuelto a las andadas con un nuevo registro en el que se encuentran con el mismísimo Luis Fonsi.

“¿Sabes lo que me pone nervioso?”, dice unos de los hombres: “El hecho de que la gente me reconoce ahora por la calle y me pide que cante Despacito“, y cuando empieza a sonar el famoso estribillo de la canción apagan la radio. Justo en ese instante , alguien dentro de otro auto está cantando la canción : es el cantante puertorriqueño.

Revisa acá el divertido video.