“Me encanta que me muestres todo”: los mensajes hot de Maradona a una joven modelo

02 / Junio / 2017

Es usual que cada cierto tiempo el ex futbolista haga noticia por alguna polémica. Ahora se trata de una serie de mensajes hot que el astro argentino le envió a su supuesta amante, una modelo y bailarina de 27 años, integrante de la comparsa Arandú Beleza.

Según medios argentinos, el “10” conoció a Gisela Ramírez Méndez en febrero, durante el carnaval de Corrientes, y en ese momento se les vinculó sentimentalmente. Ahora se filtraron cuatro audios de WhatsApp muy comprometedores que Diego envió a la joven, consigna Infobae.

“Sí, mi amor, me encanta que me muestres todo. Me pongo loco. Me pongo como un fuego. Me dicen antorcha en vez de Diego. Sí, mostrame, mamá”, se escucha en el primer audio del exfutbolista.