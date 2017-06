Mira la coincidencia entre una escena de “Mujer Maravilla” y “La Sirenita”

27 / Junio / 2017

Tras ver la cinta, muchos fans empezaron a crear teorías sobre elementos que vieron en la película y que creen que podrían tener un significado especial.

Una de ellas tiene relación con que existiría una conexión entre la película y el clásico animado La sirenita de Disney, protagonizado por la princesa Ariel.

Esto nació luego que los espectadores vieran la escena en que Diana (Gal Gadot) rescata a Steve Trevor (Chris Pine) en Isla Temiscira, la secuencia de hechos y planos de cámara recuerdan al instante en que Ariel salva al príncipe Eric.

Esta “coincidencia” fue compartida con pantallazos de ambas producciones en redes sociales.

Wonder Woman xx The Little Mermaid. 💯 pic.twitter.com/xayHc0x22t

— Captain (@iamgeekingout) 15 de junio de 2017