Netflix: “Sense8” tendrá un episodio de despedida tras su cancelación

29 / Junio / 2017

Los fanáticos de esta serie han recibido este jueves una buena noticia, ya que luego que se informara de su cancelación el pasado 1 de junio hoy una de sus creadoras Lana Wachowski anunció a través de una carta enviada a los seguidores de la producción, que esta volverá en un capítulo final de dos horas de duración.

Death doesn’t let you say goodbye. 2 hour finale episode in the works. Tell your cluster. pic.twitter.com/GHZgGuHwS0

— Sense8 (@sense8) 29 de junio de 2017