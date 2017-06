19 / Junio / 2017

Pastor Soto hizo pasar incómodo momento a José Miguel Villouta con ataque homofóbico

El polémico religioso fue invitado al programa El Interruptor de Vía X , el cual es conducido por José Miguel Villouta.

Desde un principio quedó claro que el pastor Soto no tendría una actitud respetuosa, puesto que antes de iniciar la conversación, realizó un rezo, ante la mirada extrañada del animador del espacio.

Sin embargo, el momento que provocó malestar fue cuando este, antes de comenzar la conversación, puso una bandera del arcoíris (o LGBT) en el piso, mientras la pisaba, en un acto que justificó para “taparse del frío”.

El conductor calificó la acción como una falta de respeto, por lo que le pidió por favor no lo hiciera, lo que obviamente no fue correspondido por el particular “personaje”.

Tras la incómoda situación, la directora de contenidos del espacio decidió bajar y dar por finalizada la entrevista a raíz de la actitud de Soto.