Policía rescata a perrito que cayó al lago tras huir de un accidente

20 / Junio / 2017

Un heroico rescate de un policía a un perro se ha vuelto viral. Todo comenzó con un choque registrado en la cuidad de Chicago donde acudió el oficial de policía Juan Farris para ayudar a las víctimas , pero cuando se encontraba trabajando en el lugar un perro que estaba en uno de los autos involucrados se escapó y se dirigió a la orilla del lago Michigan.

Según información de Chicago Tribune, el animal trató de tomar agua del lago pero cayó en su intento, por lo que el uniformado que se dio cuenta de lo ocurrido corrió hasta allá para ayudarlo.

“Esperaba que no llegara demasiado lejos porque habría sido una gran batalla si tuviera que saltar”, dijo el oficial, quien incluso se fotografió con el can y su compañero.

Officers Guzman and Farris rescued a dog from Lake Michigan. A traffic helicopter captured this incident pic.twitter.com/iP79ur2rSM

— Chicago Police (@Chicago_Police) 13 de junio de 2017