Presentan nuevo tráiler de “El planeta de los simios: La guerra”

29 / Junio / 2017

20th Century Fox ha lanzado un nuevo avance de “El Planeta de los Simios: La Guerra” (War for the Planet of the Apes) esto a pocos días de su estreno ya que la cinta llegará a los cines el próximo 14 de julio.

En este tráiler se puede ver la posición de César y los suyos, así como la tragedia que lo hará alzarse en armas como nunca antes. Será una contienda épica por la libertad, por la familia y por este mundo.

Esta nueva parte de la saga mostrará como César y sus simios serán obligados a pelear en un conflicto mortal con un ejército de seres humanos conducido por un despiadado coronel.

Revisa aquí el avance…