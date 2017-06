Se burlaron de ella porque su ropa “no correspondía a su peso” y su respuesta causa sensación

07 / Junio / 2017

Tras vivir un incómodo momento por el desubicado comentario de otra persona, la adolescente decidió utilizar sus redes sociales.

Al igual que ciento de jóvenes de su edad, Rebekah Loudermillk, de 17 años, fue a disfrutar del entretenido festival estadounidense Wichtia Riverfeste con amigos, aunque sin imaginarse que allí sería víctima de un amargo episodio.

Todo ocurrió cuando la adolescente escuchó un desubicado comentario de parte de otra chica, a raíz de su elección de vestuario, especialmente del croptop que lucía y que dejaba ver su abdomen.

Tras el amargo momento, la chica volvió a su casa y decidió responder el despectivo comentario, a través de su perfil de Twitter, con un mensaje que sacó aplausos y causó sensación entre sus seguidores.

to the girl @ river fest making fun of me for wearing a crop top, it’s 90 degrees and you aren’t hurting my confidence 🙂 nice try pic.twitter.com/OQC9tEilSI

— rebekah (@loudermymilk) 3 de junio de 2017